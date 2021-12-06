ЦБ установил курс валют на 7 декабря

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 7 декабря. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 13 копеек и составит 83,1138 рубля. Американский доллар потеряет в цене семь копеек и подойдет к отметке в 73,6694 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Доллар США подешевел на 13 копеек, до 73,8 рубля. Валюта ЕС потеряла 44 копейки, до 83,14 рубля.