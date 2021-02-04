ЦБ установил курс валют на 5 февраля

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 64 копейки и составит 90,9206 рубля. Американский доллар подорожает на 25 копеек и подойдет к отметке в 75,7293 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Валюта ЕС подешевела на 6 копеек и упала до 91,3 рубля. Доллар США прибавил в цене 7 копеек до 76,02 рубля.