ЦБ установил курс валют на 31 декабря

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 0,52% и составит 90,6824 рубля. Доллар США подорожает на 0,30% и подойдет к отметке в 73,8757 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро снизился на 16 копеек, до 90,51 рубля. Американский доллар подешевел на 28 копеек, до 73,76 рубля.