ЦБ установил курс валют на 29 мая

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 36 копеек и составит 78,2611 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на четыре копейки — до 71,1012 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавило в цене семь копеек - до 78,22 рубля. Доллар США подошел к отметке в 71,04 рубля, подорожав на три копейки.