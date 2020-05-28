ЦБ установил курс валют на 29 мая
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 29 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 36 копеек и составит 78,2611 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на четыре копейки — до 71,1012 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавило в цене семь копеек - до 78,22 рубля. Доллар США подошел к отметке в 71,04 рубля, подорожав на три копейки.