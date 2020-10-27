ЦБ установил курс валют на 28 октября
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 28 октября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 9 копеек и составит 90,3552 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 1 копейку и подойдет к отметке в 76,4556 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро упало на 1 копейку до 90,31 рубля, а доллар подешевел на 17 копеек до 76,32 рубля.