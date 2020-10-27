ЦБ установил курс валют на 28 октября

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 9 копеек и составит 90,3552 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 1 копейку и подойдет к отметке в 76,4556 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро упало на 1 копейку до 90,31 рубля, а доллар подешевел на 17 копеек до 76,32 рубля.