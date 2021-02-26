ЦБ установил курс валют на 27–28 февраля

Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на предстоящие выходные. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 87 копеек и составит 90,3743 рубля. Американский доллар подорожает на 96 копеек и подойдет к отметке в 74,4373 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевело на 25 копеек до 90,73 рубля, а доллар США потерял в цене 18 копеек до 74,64 рубля.