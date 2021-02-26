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    26 февраля 2021, 20:37

    ЦБ установил курс валют на 27–28 февраля

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на предстоящие выходные. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 87 копеек и составит 90,3743 рубля. Американский доллар подорожает на 96 копеек и подойдет к отметке в 74,4373 рубля.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро подешевело на 25 копеек до 90,73 рубля, а доллар США потерял в цене 18 копеек до 74,64 рубля.