ЦБ установил курс валют на 26 ноября
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 26 ноября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на портал регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты упадет на 21 копейку и составит 70,3122 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на пять копеек, до 63,7637 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Валюта ЕС потеряла в цене восемь копеек и подошла к отметке в 70,33 рубля. Доллар подешевел на девять копеек, до 63,78 рубля.