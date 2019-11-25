  • ЦБ установил курс валют на 26 ноября

    25 ноября 2019, 14:07

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 26 ноября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на портал регулятора.

    По данным издания, курс европейской валюты упадет на 21 копейку и составит 70,3122 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на пять копеек, до 63,7637 рубля.

    Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Валюта ЕС потеряла в цене восемь копеек и подошла к отметке в 70,33 рубля. Доллар подешевел на девять копеек, до 63,78 рубля.