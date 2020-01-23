ЦБ установил курс валют на 24 января

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 17 копеек и составит 68,6856 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 12 копеек до 61,9515 рубля.

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавил в цене 10 копеек и подошел к отметке в 68,7 рубля. Доллар США вырос на 14 копеек. Его стоимость — 61,98 рубля.