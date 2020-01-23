ЦБ установил курс валют на 24 января
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 24 января, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 17 копеек и составит 68,6856 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 12 копеек до 61,9515 рубля.
После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавил в цене 10 копеек и подошел к отметке в 68,7 рубля. Доллар США вырос на 14 копеек. Его стоимость — 61,98 рубля.