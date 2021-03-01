ЦБ установил курс валют на 2 марта

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 2 марта. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс евро снизится на 93 копейки и составит 89,4461 рубля. Американский доллар подешевеет на 39 копеек и подойдет к отметке в 74,0448 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разнообразную динамику. Валюта ЕС подорожала на 56 копеек — до 90,74 рубля, а доллар США потерял в цене 40 копеек - до 74,25 рубля.