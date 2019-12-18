ЦБ установил курс валют на 19 декабря

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на одну копейку и составит 69,6925 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на пять копеек и подойдет к планке в 62,5831 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавил в цене пять копеек. Его стоимость — 69,64 рубля. Курс доллара подскочил на 13 копеек до 62,54 рубля.