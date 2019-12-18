ЦБ установил курс валют на 19 декабря
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 19 декабря, передает «Свободная пресса» со ссылкой сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на одну копейку и составит 69,6925 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на пять копеек и подойдет к планке в 62,5831 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавил в цене пять копеек. Его стоимость — 69,64 рубля. Курс доллара подскочил на 13 копеек до 62,54 рубля.