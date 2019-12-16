ЦБ установил курс валют на 17 декабря

По данным издания, курс европейской валюты подскочит на восемь копеек и составит 69,9431 рубля. В свою очередь американская валюта подорожает на 21 копейку, до 62,7686 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику. Евро остался на прежнем уровне (69,92 рубля), а доллар подешевел до 62,76 рубля, потеряв в цене 14 копеек.