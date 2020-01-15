ЦБ установил курс валют на 16 января
Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 16 января, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты упадет на пять копеек и составит 68,3747 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на две копейки до 61,4328 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Доллар США потерял в цене шесть копеек и подошел к отметке в 61,4 рубля. Евро подешевело на две копейки до 68,35 рубля.