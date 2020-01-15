ЦБ установил курс валют на 16 января

По данным издания, курс европейской валюты упадет на пять копеек и составит 68,3747 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на две копейки до 61,4328 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Доллар США потерял в цене шесть копеек и подошел к отметке в 61,4 рубля. Евро подешевело на две копейки до 68,35 рубля.