ЦБ установил курс валют на 13 ноября

По данным издания, курс европейской валюты вырастет на 76 копеек и составит 90,8104 рубля. В свою очередь американский доллар подскочит на 91 копейку и подойдет к отметке в 77,1148 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московкой бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро подорожало на 14 копеек до 90,94 рубля, а доллар прибавил 24 копейки до 77,36 рубля.