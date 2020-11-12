ЦБ установил курс валют на 13 ноября
Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 13 ноября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты вырастет на 76 копеек и составит 90,8104 рубля. В свою очередь американский доллар подскочит на 91 копейку и подойдет к отметке в 77,1148 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московкой бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро подорожало на 14 копеек до 90,94 рубля, а доллар прибавил 24 копейки до 77,36 рубля.