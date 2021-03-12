ЦБ установил курс валют на 12 марта

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 12 марта. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 20 копеек и составит 87,7585 рубля. Американский доллар подешевеет на 54 копейки и подойдет к отметке в 73,4996 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал разнообразную динамику. Евро подорожал на 17 копеек до 87,95 рубля, а доллар потерял в цене 2 копейки до 73,6 рубля.