facebook_pixel
    12 марта 2021, 05:16

    ЦБ установил курс валют на 12 марта

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 12 марта. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    По данным издания, курс европейской валюты снизится на 20 копеек и составит 87,7585 рубля. Американский доллар подешевеет на 54 копейки и подойдет к отметке в 73,4996 рубля.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал разнообразную динамику. Евро подорожал на 17 копеек до 87,95 рубля, а доллар потерял в цене 2 копейки до 73,6 рубля.