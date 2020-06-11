ЦБ установил курс валют на 12 июня
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 12 июня. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 60 копеек и составит 78,5225 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 51 копейку и подойдет к отметке в 69,1219 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавило в цене 59 копеек - до 78,52 рубля. Доллар вырос на 71 копейку. Его стоимость — 69,21 рубля.