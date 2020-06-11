ЦБ установил курс валют на 12 июня

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 60 копеек и составит 78,5225 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 51 копейку и подойдет к отметке в 69,1219 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро прибавило в цене 59 копеек - до 78,52 рубля. Доллар вырос на 71 копейку. Его стоимость — 69,21 рубля.