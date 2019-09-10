ЦБ установил курс валют на 11 сентября

По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на семь копеек и будет стоить 65,4393 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Доллар упал на 21 копейку до 65,34 рубля. Что касается валюты Евросоюза, то она рухнула на 16 копеек и подошла к отметке в 72,24 рубля.