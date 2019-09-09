ЦБ установил курс валют на 10 сентября
Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 сентября. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 55,8 копейки и составит 72,33 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 42,8 копейки и подойдет к планке в 65,5698 рубля.
Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже рубль продемонстрировал положительную динамику. Курс доллара упал на 16 копеек — до 65,57 рубля. Что касается валюты ЕС, то она рухнула на 17 копеек. Ее цена — 72,33 рубля.