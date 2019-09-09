ЦБ установил курс валют на 10 сентября

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 55,8 копейки и составит 72,33 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 42,8 копейки и подойдет к планке в 65,5698 рубля.

Уточняется, что после открытия торгов на Московской бирже рубль продемонстрировал положительную динамику. Курс доллара упал на 16 копеек — до 65,57 рубля. Что касается валюты ЕС, то она рухнула на 17 копеек. Ее цена — 72,33 рубля.