ЦБ установил курс валют на 10 сентября
Российский Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 сентября, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты снизится на 17 копеек и составит 89,5663 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 11 копеек и подойдет к отметке в 76,0713 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал разную динамику. Евро подешевел на 0,75 копейки до 89,91 рубля, а доллар прибавил в цене 2 копейки до 76,36 рубля.