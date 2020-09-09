ЦБ установил курс валют на 10 сентября

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 17 копеек и составит 89,5663 рубля. В свою очередь американский доллар подорожает на 11 копеек и подойдет к отметке в 76,0713 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют показал разную динамику. Евро подешевел на 0,75 копейки до 89,91 рубля, а доллар прибавил в цене 2 копейки до 76,36 рубля.