ЦБ установил курс валют на 10 июня
Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 июня, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 16 копеек и составит 77,3481 рубля. В свою очередь американский доллар вырастет на 36 копеек и подойдет к отметке в 68,6745 рубля.
Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Доллар прибавил в цене 40 копеек — до 68,6 рубля. Валюта Евросоюза подорожала на 26 копеек — до 77,29 рубля.