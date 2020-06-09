ЦБ установил курс валют на 10 июня

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 16 копеек и составит 77,3481 рубля. В свою очередь американский доллар вырастет на 36 копеек и подойдет к отметке в 68,6745 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Доллар прибавил в цене 40 копеек — до 68,6 рубля. Валюта Евросоюза подорожала на 26 копеек — до 77,29 рубля.