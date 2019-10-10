  • ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты

    10 октября 2019, 11:05

    Александра Ломейко

    В Центробанке оценили перспективы выпуска национальной криптовалюты. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что необходимость такого решения не является очевидной.
    ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты

    Свое мнение председатель Банка России высказала на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Ее процитировал ТАСС.

    «Для нас неочевидна необходимость выпуска такой национальной криптовалюты», — заметила Набиуллина.

    По ее словам, причины здесь не только технологические. Не хватает реальной оценки того, какими преимуществами будет обладать национальная цифровая валюта, в том числе по сравнению с существующими электронными безналичными платежами.

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    «Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны», — заключила глава ЦБ РФ.

    Ключи шифрования от новой криптовалюты Павла Дурова недавно получили инвесторы блокчейн-платформы TON. Ее работа должна стартовать до конца октября. У Gram есть собственный криптовалютный кошелек — Grams Wallet. Пользоваться им смогут только достигшие 18 лет лица. Причем кошелек недоступен для стран, находящихся под санкциями. В случае утери пароля к Grams Wallet восстановить доступ к кошельку будет невозможно.