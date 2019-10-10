ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты

В Центробанке оценили перспективы выпуска национальной криптовалюты. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что необходимость такого решения не является очевидной.

Свое мнение председатель Банка России высказала на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Ее процитировал ТАСС.

«Для нас неочевидна необходимость выпуска такой национальной криптовалюты», — заметила Набиуллина.

По ее словам, причины здесь не только технологические. Не хватает реальной оценки того, какими преимуществами будет обладать национальная цифровая валюта, в том числе по сравнению с существующими электронными безналичными платежами.

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«Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны», — заключила глава ЦБ РФ.

Ключи шифрования от новой криптовалюты Павла Дурова недавно получили инвесторы блокчейн-платформы TON. Ее работа должна стартовать до конца октября. У Gram есть собственный криптовалютный кошелек — Grams Wallet. Пользоваться им смогут только достигшие 18 лет лица. Причем кошелек недоступен для стран, находящихся под санкциями. В случае утери пароля к Grams Wallet восстановить доступ к кошельку будет невозможно.