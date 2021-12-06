ЦБ учтет мнение банков о компенсации пострадавшим от мошенников

Вопрос компенсации фиксированной суммы клиентам банков, пострадавшим от действий мошенников, обсудят с кредитными организациями. Окончательного решения по этому вопросу пока нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил Центральный банк России.

Финансовый регулятор подчеркнул, что провел первые переговоры с участниками рынка, где собрал основные предложения и вопросы. Эту информацию используют для новой редакции предлагаемого законопроекта.

«Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка России.

Регулятор предложил внести изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе». В поправке предложили указать фиксированную сумму, которую смогут получить пострадавшие от действий мошенников. Возвращение средств пройдет по упрощенной процедуре.

Кроме того, банки смогут вводить блокировку транзакций с признаками преступления на срок до двух дней, даже если клиент дал согласие на перевод.

Идею о компенсациях пострадавшим раскритиковал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он отметил, что кредитная организация не может отвечать за невнимательность клиента.