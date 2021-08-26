ЦБ стал чаще отзывать лицензии на фоне борьбы с онлайн-казино

Банк России в первом полугодии 2021 года аннулировал или лишил лицензии 28 кредитных организаций, что на 87% превышает прошлогодние показатели. Аналитики «Эксперт РА» отметили, что основная доля таких санкций применяется из-за операций с онлайн-казино и ставками, написал РБК.

ЦБ ускорил отзыв лицензий, и под раздачу в основном попадают небанковские организации, которые незаконно занимаются азартными играми, ставками и обслуживанием букмекерских контор. Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что регулятор раньше не выделял такие организации в отдельный сегмент, когда речь шла о сомнительных операциях.

Аналитики также прогнозируют, что в ближайший год лицензии могут лишиться 30 банков. Их список не раскрывается. В расчеты вошли 343 кредитные организации, таким образом, в зоне повышенного риска находятся 8,7% действующих участников рынка, которым грозит прекращение деятельности.

Ранее банки столкнулись со сложностями в блокировке переводов в пользу онлайн-казино.