Деньги 17 мая 2023, 22:06 ЦБ спрогнозировал рост годовой инфляции в России с мая Центробанк: годовая инфляция в России начнет повышаться с мая Pxhere

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Годовая инфляция в России начнет повышаться с мая. Такой прогноз дал Центробанк в информационно-аналитическом комментарии.

«Годовая инфляция начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года», — уточнили в материале.

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По прогнозам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%. В 2024 году и в дальнейшем она будет находиться в районе 4% .

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЦБ, годовая инфляция в стране за апрель составила 2,31%. Прирост цен за месяц достиг 0,38%. По средней оценке с февраля по апрель текущего года прирост цен составил 0,29%.

Еврокомиссия предоставила свой весенний экономический прогноз. По данным ЕК, в 2023 году спад российской экономики составит 0,9% вместо 3,2%, которые прогнозировали осенью прошлого года. Также Международный валютный фонд признал эконочисекую устойчивость России к рестрикциям.