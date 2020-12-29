ЦБ создаст механизм для упрощения смены банка

Банк России планирует упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены банка. Для этого регулятор собирается создать механизм «универсального платежного адреса». Он обеспечит зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.

Данный механизм могут запустить, если он будет востребован на рынке. Об этом говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. ЦБ разослал представителям отрасли. Документ оказался в распоряжении РБК.

Банк России собирается определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк так, чтобы платежи автоматически перенаправлялись на новые реквизиты. Авторы проекта стратегии считают, что запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» будет способствовать развитию конкуренции.

Как это будет выглядеть технически, не уточняется. Также ничего не сказано о том, что использование механизма приведет к отказу от использования других банковских реквизитов.

Изданию в ЦБ рассказали, что стратегия разрабатывали с участием игроков рынка. Ее рассмотрение продолжится в следующем году.