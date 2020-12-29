ЦБ создаст механизм для упрощения смены банка
Данный механизм могут запустить, если он будет востребован на рынке. Об этом говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. ЦБ разослал представителям отрасли. Документ оказался в распоряжении РБК.
Банк России собирается определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк так, чтобы платежи автоматически перенаправлялись на новые реквизиты. Авторы проекта стратегии считают, что запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» будет способствовать развитию конкуренции.
Как это будет выглядеть технически, не уточняется. Также ничего не сказано о том, что использование механизма приведет к отказу от использования других банковских реквизитов.
Изданию в ЦБ рассказали, что стратегия разрабатывали с участием игроков рынка. Ее рассмотрение продолжится в следующем году.