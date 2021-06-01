ЦБ составил список нелегальных кредиторов и финансовых пирамид

Центробанк РФ составил список организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или участника рынка ценных бумаг. Перечень компаний опубликован на сайте ЦБ.

Банк России включил в черный список более 1,8 тысячи организаций. Публикация перечня призвана защитить интересы потребителей и предупредить их о рисках, связанных с этими компаниями.

В список вошли компании, которые были выявлены начиная с 2020 года. Информация будет регулярно обновляться. В перечне указаны наименования компаний, характер их деятельности, адрес сайта и другие сведения, сообщил RT.

В ЦБ призвали россиян быть внимательными и перед заключением договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — заявил зампред ЦБ Сергей Швецов.

Россиян, столкнувшихся с мошенническими действиями на финансовом рынке, призвали не молчать и сообщать об этом в правоохранительные органы и ЦБ, написала «Газета.ru».