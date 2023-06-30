Деньги 30 июня 2023, 16:33 ЦБ сообщил о рекордной ипотечной задолженности россиян ЦБ сообщил, что в мае задолженность россиян по ипотеке составила 15,1 трлн рублей

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Задолженность россиян по ипотеке в мае составила рекордные 15,1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Центробанка. По оценкам аналитиков регулятора, темпы роста этой величины составили 2,3% по сравнению с апрелем.

В ЦБ подчеркнули, что 15,1 триллиона рублей — задолженность по состоянию на 1 июня. В эту сумму не входят приобретенные банками права требования.

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«В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК (ипотечного жилищного кредитования — прим. ред.) увеличился и составил 21,4% (месяцем ранее — 18,6%), обеспечив порядка 67% прироста задолженности по кредитам», — уточнили в пресс-службе Банка России.

Там добавили, что больше всего кредитов выдали заемщикам в Москве, Подмосковье и Тюменской области. В мае 2023 года в России выдали в четыре раза больше ипотек, чем в мае прошлого года, когда «отмечался значительный спад кредитной активности в условиях неопределенности».

В марте ипотеку на Украине признали самой дорогой среди европейских стран. На втором месте оказалась Молдавия, на третьем — Венгрия.