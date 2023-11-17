Деньги 17 ноября 2023, 13:39 ЦБ сообщил, что у него нет казначейских обязательств США Alexander Legky/Global Look Press

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Центробанк не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — констатировали в ЦБ.

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Журналистам предложили попросить комментарий об объеме вложений различных стран в американские бумаги в Казначействе Соединенных Штатов.

Ранее Минфин США опубликовал материалы, из которых следует, что в сентябре 2023 года Россия нарастила объем вложений в американские гособлигации более чем в два раза — с августовского 31 миллиона долларов до 73. из них свыше 60 миллионов пришлись на долгосрочные облигации.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что такое повышение некритично и не является свидетельством «изменения политики». Он назвал августовские вложения России в американский госдолг мизерными и добавил, что даже с учетом двукратного увеличения сумма осталась относительно небольшой. Делягин предположил, что вложения мог сделать Банк России в связи с девальвацией рубля.