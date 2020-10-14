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    14 октября 2020, 04:14

    ЦБ сокращает выездные проверки банков на фоне коронавируса

    Валерия Шафирко

    Центробанк возобновил очные проверки кредитных организаций после периода самоизоляции, но инспекционная активность все еще очень низка, пишет «Коммерсант».

    До пандемии коронавируса в стране ЦБ сообщал более чем о десяти проверках в месяц, говорится в материале. Сейчас речь идет о единицах. Более того, на фоне увеличения числа заболевших COVID-19 Центробанк снова сокращает график.

    В отсутствие проверок «на земле» оценить реальный масштаб проблем в кредитных организациях невозможно, считают эксперты. В итоге есть риск накопить за очередной такой период проблемы в том объеме, что решать их придется на государственном уровне.

    Накануне стало известно, что в России могут создать цифровой рубль, который, как предполагается, должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. В беседе с «360» экономист объяснил, что простые люди изменений почти не почувствуют.

    Как отметил Центробанк, цифровой рубль будет обладать всеми функциями денег, а использовать его можно будет и в офлайн-режиме, когда нет мобильной связи или интернета. Пока решение о выпуске такой денежной единицы не принято.