Деньги 09 июня 2023, 15:32 ЦБ сохранил ключевую ставку на том же уровне Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых РИА «Новости»

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Совет директоров Центробанка решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 7,5% годовых. Заявление опубликовали на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — отметили в сообщении.

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ЦБ уточнил, что текущие темпы увеличения цен продолжают расти. При этом инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий остались на повышенном уровне.

Регулятор отметил, что экономическая активность увеличивается быстрее, чем ранее предполагалось.

«Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса», — заявили в Банке России.

Там добавили, что намерены принимать решения по ключевой ставке в будущем, учитывая ожидаемую и фактическую динамику инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

ЦБ оценит риски со стороны внешних и внутренних условий, а также реакции финансовых рынков на них. Центробанк не исключил возможности увеличения на ближайших заседаниях ключевой ставки.