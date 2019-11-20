ЦБ снова решил обсудить размер комиссии при карточных переводах

Тарифы на переводы внутри одного банка и в другую кредитную организацию хотят выровнять. Идея принадлежит Центробанку. Ее уже обсуждали в начале года, но так и не пришли к каким-либо выводам.

О намерениях регулятора рассказал сайту РБК директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников. В ЦБ намерены снова рассмотреть вопрос с рабочей группой при участии Федеральной антимонопольной службы.

За уравнивание комиссии и ЦБ, и ФАС выступили, чтобы соблюсти интересы клиентов банков и баланс в стоимости переводов.

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По мнению регулятора, размер комиссии на перевод должен устанавливать сам банк. При этом адресат не различается. Проще говоря, при нулевой комиссии трансфер будет бесплатным в любой банк. Если же она составит 0,2%, то и между клиентами одного банка останется такой же.

Аналогичную задачу, добавил Таможников, решает Система быстрых платежей. Ее развитие требует времени, поэтому процесс можно запускать параллельно. Правила предлагают распространить на все категории клиентов.

В кредитно-финансовых организациях заметили, что предложение стоит доработать. Предложенный ЦБ вариант не принимает в расчет многие факторы. В итоге конкуренции только будет нанесен вред, пострадает и банковский сектор в целом.