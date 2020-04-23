ЦБ снова продал рекордное количество валюты для поддержки рубля

Центробанк поддерживает рубль, продавая иностранную валюту. В понедельник сумма равнялась 16,8 миллиарда рублей. На следующий день рекорд обновился и составил 19,2 миллиарда.

При этом нефть Urals 21 апреля упала в цене, уточнило РИА «Новости». Сырье подешевело более чем на пять долларов и стоило в пределах 11,6-12,1 за баррель.

Курс валют на 23 апреля, опубликованный ЦБ РФ, указывал на рост доллара и евро. Первый достиг отметки в 77,04 рубля, второе поднялось до 83,68 рубля.

Главным покупателем российской нефти Forbes назвал China National United Oil Corporation. В 2019 году компания купила 39,7 миллиона тонн сырья из РФ, заплатив за это 18,3 миллиарда долларов.