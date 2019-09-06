ЦБ снизил ключевую ставку до 7% годовых

Зарплаты замедлятся в росте, а кредиты — уже проблема. О чем новый прогноз Минэкономразвития Подробнее

«Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне», — отметили в ЦБ РФ.

В пресс-службе добавили, что темпы роста российской экономики по-прежнему формируются ниже ожиданий Центробанка. При этом возросли риски того, что мировая экономика существенно замедлится.

«До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%», — заявил регулятор.

В перспективе, согласно составленному ЦБ РФ прогнозу, годовая инфляция будет равняться порядка 4%. При этом в учет берется проводимая денежно-кредитная политика.

Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Банк России оценит на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Решение по этому поводу регулятор примет, учитывая «фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте». Кроме того, Центробанк будет анализировать риски, которые возможны со стороны внутренних и внешних условий, а также реакцию мировых рынков на них.