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    27 января 2022, 19:13

    ЦБ счел оптимальным запрет на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами

    Александра Ломейко

    Банку России не понравилась концепция Минфина по регулированию криптовалют. Оптимальным выходом регулятор назвал запрет на использование инфраструктуры РФ для операций с виртуальными деньгами.

    В ЦБ РФ указали на ряд замечаний к подготовленной министерством концепции, сообщил ТАСС, и выразили несогласие с рядом пунктов. В том числе специалисты Банка России сочли невозможным ограничить риски при допуске к сделкам по криптовалютам только квалифицированных инвесторов.

    «В случае криптовалют это невозможно. <…> Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков», — подчеркнули в регуляторе.

    Введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами, по мнению ЦБ, стало бы оптимальным шагом. Если в криптовалютный оборот включить финансовый сектор, то появится параллельная финансовая система, которая не подчиняется правилам.

    Минфин подготовил варианты регулирования рынка криптовалют после доклада ЦБ, где говорилось о практически полном запрете киберденег в России.