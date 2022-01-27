ЦБ счел оптимальным запрет на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами

Банку России не понравилась концепция Минфина по регулированию криптовалют. Оптимальным выходом регулятор назвал запрет на использование инфраструктуры РФ для операций с виртуальными деньгами.

В ЦБ РФ указали на ряд замечаний к подготовленной министерством концепции, сообщил ТАСС, и выразили несогласие с рядом пунктов. В том числе специалисты Банка России сочли невозможным ограничить риски при допуске к сделкам по криптовалютам только квалифицированных инвесторов.

«В случае криптовалют это невозможно. <…> Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков», — подчеркнули в регуляторе.

Введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами, по мнению ЦБ, стало бы оптимальным шагом. Если в криптовалютный оборот включить финансовый сектор, то появится параллельная финансовая система, которая не подчиняется правилам.

Минфин подготовил варианты регулирования рынка криптовалют после доклада ЦБ, где говорилось о практически полном запрете киберденег в России.