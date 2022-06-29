ЦБ счел госрегулирование курса рубля неправильным подходом

Государственный контроль за курсом рубля снизит независимость экономических отношений страны. Такое предостережение огласила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Это заявление она сделала во время выступления на съезде российского союза промышленников и предпринимателей.

«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что подобные меры приводят к валютной зависимости от других стран. Сохранение плавающего курса позволяет экономике самостоятельно адаптироваться к изменениям.

«Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — подчеркнула Набиуллина.

Также она призвала ускорить «валютную либерализацию» в России. Это заявление Набиуллиной процитировал RT. Глава ЦБ отметила, что позволит бизнесу быстрее выстроить новые логистические цепочки.