В Сети увеличилось количество рекламы нелегальных финансовых услуг, в том числе, компаний, которые обещают вернуть потерянные на бирже деньги. Российские потребители рискуют оказаться обманутыми дважды.

О росте жалоб россиян на компании, якобы помогающих вернуть деньги от недобросовестных игроков рынка ценных бумаг, сообщила Ассоциация форекс-дилеров (АФД). Эту информацию РБК подтвердили в Центробанке России.

«В последние месяцы наблюдается рост предложений финансовых услуг в интернете. Причем зачастую это реклама нелегальных финансовых услуг, в том числе на рынке Forex. Одновременно в Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

В реальности потребителей обманывают дважды, ведь вернуть средства, перечисленные дилерам форекс-площадок невозможно.

«Либо их услуга заключается просто-напросто в составлении и отправке в Банк России или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам», — сообщили эксперты регулятора.

Глава АФД Евгений Машаров уточнил, что выбравший зарубежного Forex-дилера потребитель утрачивает право на судебную защиту, но об этом не осведомлен.

«Юристы подкованы в области уголовного права, и поэтому они в своих договорах не указывают стопроцентную гарантию результата за свою псевдодеятельность», — подчеркнул Машаров.

Он добавил, что в России только четыре площадки имеют лицензии Центробанка — «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс».

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский предложил заинтересованным в пассивных инвестициях новичкам купить франшизу общепита или палатку со стритфудом. Еще проще и надежнее будет открыть вклад в банке.