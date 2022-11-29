29 ноября 2022, 19:47
ЦБ России заявил о готовности снизить ограничения на движение капитала
ЦБ России назвал ограничения на движение капитала мерой поддержки финансовой стабильности
Введенные ранее в России ограничения на движение капитала помогли стабилизировать ситуацию в финансовой сфере, однако сейчас в них нет необходимости. Об этом сообщили авторы материала «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Его опубликовал ЦБ России.
По словам авторов материала, эти меры помогли финансовой сфере пережить непростой период в истории страны: в 2022 году РФ столкнулась с серьезными изменениями внешних условий.
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«По мере нормализации внутренних условий наиболее жесткие ограничения на движение капитала были сняты», — написали они.
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Также авторы материала подчеркнули, что часть мер негативно сказывается на обычных россиянах и бизнесменах: они терпят дополнительные издержки. Поэтому самые жесткие условия движения капитала решили отменить.
Однако полностью снять ограничения не получится. Авторы материала объясняют это высокими рисками, исходящими из геополитической обстановки.
ЦБ РФ
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