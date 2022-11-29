Деньги 29 ноября 2022, 19:47 ЦБ России заявил о готовности снизить ограничения на движение капитала ЦБ России назвал ограничения на движение капитала мерой поддержки финансовой стабильности РИА «Новости»

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Введенные ранее в России ограничения на движение капитала помогли стабилизировать ситуацию в финансовой сфере, однако сейчас в них нет необходимости. Об этом сообщили авторы материала «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Его опубликовал ЦБ России.

По словам авторов материала, эти меры помогли финансовой сфере пережить непростой период в истории страны: в 2022 году РФ столкнулась с серьезными изменениями внешних условий.

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«По мере нормализации внутренних условий наиболее жесткие ограничения на движение капитала были сняты», — написали они.

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Также авторы материала подчеркнули, что часть мер негативно сказывается на обычных россиянах и бизнесменах: они терпят дополнительные издержки. Поэтому самые жесткие условия движения капитала решили отменить.

Однако полностью снять ограничения не получится. Авторы материала объясняют это высокими рисками, исходящими из геополитической обстановки.