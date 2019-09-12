  • ЦБ России лишил лицензии ГринКомБанк

    12 сентября 2019, 03:51

    Светлана Степанова

    Банк России отозвал лицензию у ГринКомБанка, запретив ему возможность осуществлять банковские операции. Информация об этом появилась на сайте ЦБ РФ.
    ЦБ России лишил лицензии ГринКомБанк

    «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 сентября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество „ГринКомБанк“ АО „ГринКомБанк“, рег. № 1184, г. Иркутск (приказ Банка России от 12 сентября 2019 года №ОД- 2098)», — сказано в сообщении.

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    ГринКомБанк находится на 398-м месте по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

    ГринКомБанк был зарегистрирован в нобяре 1990 года на основе отделения государственного Агропромбанка. Организация позиционирует себя как «экологический банк», который поддерживает сельскохозяйственных производителей, а также следит за чистотой в коммерческих отношениях. Принципами работы, согласно информации на официальном сайте, являются экология делового мира и финансово-кредитной системы.

    Как сообщил «Интерфакс», ГринКомБанк не выполнил ряд предписаний ЦБ России, чтобы привести в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

    «По итогам судебных разбирательств у ГринКомБанка возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлеченного субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала», — пояснили в ЦБ РФ.