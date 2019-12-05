ЦБ РФ выявил более 50 случаев манипулирования валютными рынками в 2018 году

В документе сказано, что речь идет о неоднократном манипулировании этими рынками. ЦБ выявил серию из более чем 50 сделок, которые проводились по идентичной схеме. Сперва нерезидент Fengda Trading Ltd по рыночной цене покупал или продавал без обеспечения некоторое количество иностранной валюты. Затем эта компания выставляла на закрытие позиции одну или несколько лимитированных заявок по более выгодной цене. Через короткий промежуток времени, в течение которого цена валюты существенно не менялась, в дело вступал Бычков.

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«Действуя от имени Внешэкономбанка, [он] выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью», — сказано в сообщении.

ЦБ подчеркнул, что эти махинации послужили причиной серьезных отклонений объема торгов валютными инструментами. В результате выполненных сделок компания Fengda Trading Ltd получила более чем 49 миллионов рублей прибыли.

Все материалы проверки ЦБ передал в правоохранительные органы. Он также направил предписания Бычкову и Fengda Trading Ltd, в которых подчеркнул недопустимость подобных сделок в будущем.