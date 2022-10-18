ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 19 октября | 360°

Деньги 18 октября 2022, 19:21 ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 19 октября

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Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на среду, 19 октября. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Курс доллара снизился на шесть копеек по сравнению с предыдущим значением и составит 61,7032 рубля. Курс евро опустился на три копейки и составляет 60,5300 рубля.

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Утром 18 октября на Московской бирже цена доллара составляла 61,7 рубля, а евро стоил 61,03 рубля. К вечеру курс доллара остался на том же уровне, а евро снизился до 60,60 рубля.

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