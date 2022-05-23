Банк России установил официальный курс доллара на 24 мая на уровне 58,21 рубля. Евро — на уровне 60,39 рубля. Данные об этом появились на сайте регулятора.

Тем временем на торгах Мосбиржи евро впервые с лета 2015 года упал до 59 рублей. Доллар, по данным на 16:19, торговался по 57,42 рубля.

В апреле ЦБ ввел валютные ограничения, на фоне которых, а также под воздействием превышения экспорта над импортом рубль начал укрепляться к доллару и евро. После рекордного падения в марте, когда доллар стоит 126 рублей, а евро — 135 рублей, российская национальная валюта отыграла падение. Так, 20 мая доллар показал минимум за последние четыре года, упав к уровню 58 рублей.

Укрепление рубля сказалось на снижении инфляции. В Росстате отметили, что в период с 7 по 13 мая цены увеличились только на 0,05%, что в 44 раза меньше, чем в первую неделю действия санкций, которые ввели против России, отметил РБК.