ЦБ РФ понизил ключевую ставку | 360°

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ЦБ РФ понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

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Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регулятора.

Представители ЦБ отметили, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, это способствует замедлению годовой инфляции.

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«Динамика деловой активности складывается лучше, чем мы предполагали в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — добавили в Банке России.

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Регулятор обратил внимание, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий также остаются на повышенном уровне.

По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, в 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0%, а в 2024 году и вернется к 4%.

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