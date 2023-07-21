Деньги 21 июля 2023, 14:13 ЦБ РФ повысил ключевую ставку и допустил ее дальнейший рост Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых РИА «Новости»

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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Решение об этом приняли на совете директоров 21 июля, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ обратили внимание, что текущие темпы прироста цен превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти.

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Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе и в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов, пояснили представители банка.

Это, указал регулятор, увеличивает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания и проинфляционные риски.

«Проводимая денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в ЦБ допустили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции. Эту тему будут поднимать на ближайших заседаниях

По прогнозу специалистов финансовой организации, годовая инфляция в России в 2023-м составит 5,0–6,5% и вернется к 4% в 2024 году.