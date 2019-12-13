ЦБ РФ отозвал лицензию у 2 банков

По данным ЦБ, «Кранбанк» допускал нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

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«Невский банк» лишился капитала из-за хищений и постоянно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Регулятор несколько раз применял к петербургскому банку, который лишился более трех миллиардов рублей в начале декабря, меры на протяжении года.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут их деньги. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в российской банковской системе, а «Невский банк» — 317 место. Центробанк назначил в кредитные организации временную администрацию. Она будет работать, пока не назначат конкурсного управляющего.