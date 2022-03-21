ЦБ РФ ограничит эквайринговые комиссии для продавцов социально значимых товаров

ЦБ РФ ограничит максимальное значение эквайринговых комиссий на период с 18 апреля по 31 августа уровнем в 1% для компаний, продающих социально значимые товары и предоставляющих такие услуги. Об этом сообщили на сайте Центробанка.

Мера распространится на торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, а также топлива, медицинских изделий и лекарств. В список также вошли компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, перевозки пассажиров.

«Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», — уточнили в Центробанке.

Сейчас эквайринговые комиссии находятся примерно на уровне 1,2–2,2% — в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.