ЦБ РФ лишил лицензии «Нэклис-банк»

Помимо лицензии на банковские операции, кредитной организации запретили заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. По данным ЦБ, «Нэклис-банк» снизил размер собственных средств до отметки меньше минимального значения уставного капитала. Этот банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 237-е место по размеру активов.

В декабре 2019 года регулятор лишил лицензий ивановский «Кранбанк» и петербургский «Невский банк». Банк из Иваново допускал нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил операции с признаками вывода активов. Кредитная организация из Северной столицы прекратила существование из-за того, что лишилась капитала и постоянно нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ.