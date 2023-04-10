Деньги 10 апреля 2023, 19:03 ЦБ РФ и Минфин не увидели угрозы для рубля в выходе Shell из проекта «Сахалин-2» Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль выхода Shell из «Сахалина-2» РИА Новости

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Влияние на курс рубля валютных операций, которые связаны с выходом концерна Shell из проекта «Сахалин-2», нельзя переоценивать. Такое мнение выразил Минфин и Банк России, сообщил «Интерфакс».

Вопрос поднял глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ.

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Замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что валютные операции в рамках сделок «на выход» должны укладываться в жесткие лимиты Центробанка.

«Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля — прим. ред.)», — отметил Моисеев.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин поддержал такую позицию.

В начале апреля стало известно, что власти России одобрили передачу британско-нидерландской компании Shell суммы за долю в «Сахалине-2» в размере 94,8 миллиарда рублей.

Издание Forbes Russia связало рост курс доллара с подготовкой рынка к выводу Shell денег от продажи активов в России.