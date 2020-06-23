ЦБ решил запустить сервис по переводу денег через кассы магазинов

Нововведение будет связано и с другими проектами Банка России. Уже в 2019 году жители маленьких поселений получили возможность снимать наличные в кассах местных магазинов. ЦБ планирует расширить список услуг.

«Проект по снятию наличных на кассах сельских магазинов охватывает 4,2 тысячи точек. Начинали мы всего со ста точек в начале 2019 года. Мы планируем этот проект расширять и на другие операции — на пополнение карт, переводы платежей. И вопросы финансовой доступности всегда будут оставаться в центре нашего внимания», — объяснила Набиуллина на выступлении в Госдуме.

Жители отдаленных поселений могут получить наличные в кассах местных магазинов. Сумма не должна превышать пять тысяч рублей. Также в сентябре прошлого года в Москве, Подмосковье и Петербурге заработал похожий сервис. Получить такую услугу можно в восьми точках сети «ВкусВилл» в Москве и области. А в Северной столице сервис работает в 51 магазине.