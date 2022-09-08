ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля | 360°

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ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Глава ЦБ РФ Набиуллина: банки активно участвуют в эксперименте по вводу цифрового рубля

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Банк России будет активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина телеканалу «Россия 24».

«Мы будем активно продвигать возможность трансграничных расчетов, используя цифровой рубль», — сказала она в интервью для фильма телеканала к 220-летию Министерства финансов России.

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По словам Набиуллиной, многие банки России активно участвуют в эксперименте по вводу цифрового рубля. Она уточнила, что эксперимент продлится до 2023 года.

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Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что Минфин не рассматривает возможность выкупа акций российских компаний у недружественных нерезидентов.

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