ЦБ разрешил пользоваться просроченными банковскими картами

Россиянам разрешили пользоваться банковскими картами с истекшим сроком. Такие рекомендации дал Центробанк. Однако важно понимать, что для банков это не обязаловка.

Держатели банковских карт могут пользоваться ими без перевыпуска вплоть до 1 июля. Банк России рекомендовал финансово-кредитным организациям обслуживать такие карты. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Наконец, вчера мы объявили, что финансовые организации могут работать с клиентами — физическими лицами, у которых истек срок действия паспорта», — сообщила она.

До этого банки самостоятельно решали, нужно ли перевыпускать пластиковые карты, а также устанавливали сроки их действия. ВТБ продлял обслуживание карт до 30 апреля, Альфа-банк — до 31 мая, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и «Русский стандарт» — до нормализации эпидемиологической обстановки, а Райффайзенбанк — до 30 сентября. Однако организации предупреждали клиентов о возможном росте мошенничестве при использовании карт с истекшим сроком. Это связано с тем, что владельцы невнимательно относятся к их защите.

Держателям разрешили пользоваться просроченными картами, чтобы в условиях пандемии коронавируса им не приходилось посещать банковские отделения.