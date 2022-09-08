ЦБ рассмотрит введение компенсаций инвесторам, чьи активы заморозили | 360°

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ЦБ рассмотрит введение компенсаций инвесторам, чьи активы заморозили

Глава ЦБ Набиуллина: обсуждается создание фонда компенсаций для инвесторов

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Центробанк обсуждает идею создания фонда компенсации для инвесторов, чьи активы оказались замороженными в результате западных санкций. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме, написал «Коммерсант».

Она указала на необходимость «двигать» проблему замороженных активов и возвращать доверие инвесторов. Рассматривается возможность выплачивать компенсации за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.

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«Мы сейчас обсуждаем идею <…> создания фонда компенсации, возможно, на базе Агентства по страхованию вкладов, чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было компенсировать для массовых инвесторов», — сообщила Набиуллина.

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Она констатировала, что у россиян, которые вложились в финансовые рынки, оказалась заморожена большая часть активов. Необходимо обсуждать разные пути решения этой проблемы, подчеркнула глава Центробанка.

«Доверие вернуть важно, если мы хотим иметь достаточно ресурсов, направленных на структурную перестройку экономики», — отметила Эльвира Набиуллина.

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